Dissidia Final Fantasy NT: disponibile un nuovo trailer dedicato ai personaggi

Nella giornata di ieriha pubblicato un nuovo trailer ufficiale dedicato ai personaggi di, il picchiaduro crossover ispirato alla celebre saga.

Nello specifico, vengono mostrati in azione lottatori del calibro di Garland (Final Fantasy), The Emperor (Final Fantasy II), Cloud of Darkness (Final Fantasy III), Golbez (Final Fantasy IV), Exdeath (Final Fantasy V), Cefka Palazzo (Final Fantasy VI), Sephiroth (Final Fantasy VII), Ultimecia (Final Fantasy VIII), Kuja (Final Fantasy IX), Jecht (Final Fantasy X), Cain Highwind (Final Fantasy IV), Ramza Beoulve (Final Fantasy Tactics) ed Ace (Final Fantasy Type-0). Buona visione!

Dissidia Final Fantasy NT uscirà in Europa e Nord America il 30 gennaio 2017, esclusivamente su PlayStation 4 (non sono previsti al momento porting per altre piattaforme). Dal 12 al 21 gennaio 2018 si svolgerà un'Open Beta, grazie alla quale i giocatori potranno testare le modalità Class Match, Rush Battle, Customize, Story e Treasure.