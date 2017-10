Dissidia Final Fantasy NT: due nuovi video gameplay incentrati sulla storia

ha tenuto nelle scorse ore un nuovo livestream dedicato a, il picchiaduro basato sulla più celebre delle serie JRPG della compagnia in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 il 30 gennaio 2018.

Potete assistere alla trasmissione tramite i due video che trovate in cima e in calce alla notizia: in questa occasione, il director Takeo Kujiraoka e il producer Ichiro Hazama ci introducono alle missioni della "modalità storia" del gioco, presentandoci alcune delle cutscene che intercorreranno tra uno scontro e l'altro.

Rivelata inoltre la modalità "Core Battle", in cui le squadre di lottatori dovranno attaccare il cristallo del team avversario e, viceversa, difendere il proprio dalle offensive nemiche.

Dissidia Final Fantasy NT uscirà su PS4 il 30 gennaio 2018. Qui trovate i video tutorial del gioco con cui potete già iniziare a familiarizzare con le sue meccaniche di gioco.