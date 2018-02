Dissidia Final Fantasy NT: ecco i primi voti della stampa internazionale

Dissidia Final Fantasy NT è disponibile dal 30 gennaio su, ma le prime recensioni del titolo sono arrivate soltanto negli ultimi giorni. Diamo un'occhiata ai voti assegnati dalla stampa internazionale.

Attualmente il voto più alto rimane il 90/100 assegnato da Digitally Downloaded, seguito dall'80/100 di Trusted Reviews e dai 75/100 di 4Players.de, PLAY!Zine e Vandal. Tra i voti più bassi, invece, troviamo i 70/100 di Metro GameCentral, Hobby Consolas e GameCrate, con a chiudere il 67/100 di Video Chums.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, la media Metascore di Dissidia Final Fantasy NT ammonta a 75/100. Vi ricordiamo che la nostra recensione del titolo arriverà a breve sulle pagine di Everyeye.it, fornendovi come al solito un'analisi dettagliata del gioco. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.