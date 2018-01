Dissidia Final Fantasy NT: ecco il trailer dell'Open Beta su PlayStation 4

, picchiaduro che mescola al suo interno i vari personaggi dell'amata serie JRPG di, si trova attualmente in fase di Open Beta su PlayStation 4 e, per l'occasione,ha quest'oggi pubblicato un nuovo spettacolare trailer dedicato al gioco.

Il filmato, che potete ammirare in cima alla notizia, mette in mostra gli svariati lottatori facenti parte del roster, ma dà spazio anche alle diversificate arene in cui si consumeranno gli adrenalinici scontri.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 30 gennaio 2018. L'Open Beta, già disponibile per il download per gli utenti PS4, avrà fine il 21 gennaio. Ricordiamo che la beta è suddivisa in tre fasi totali, ognuna delle quali vi permetterà di provare con mano un set diverso di combattenti.