Dissidia Final Fantasy NT: ecco un video unboxing per la Collector's Edition

Sul canale ufficiale YouTube diè stato da poco pubblicato un video unboxing per ladi, picchiaduro in esclusiva per consolein arrivo a fine mese.

Al prezzo di 189,99 $, questa ricca edizione contiene un artbook da 84 pagine con copertina rigida, la soundtrack ufficiale su CD con 15 brani selezionati dalla serie Dissidia e inediti, un busto di quasi 21 cm del Warrior of Light, un'esclusiva custodia steelbook, 3 carte del gioco di carte collezionabili di Final Fantasy, una confezione con impressi i leggendari personaggi della serie RPG di Square Enix, il Season Pass e ovviamente - ma non troppo di questi tempi - una copia del gioco su disco.

Lasciandovi all'unboxing, vi ricordiamo che il titolo è previsto in esclusiva su console PlayStation 4 il 30 gennaio 2018.