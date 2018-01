Dissidia Final Fantasy NT, emergono nuovi dettagli sui contenuti del Season Pass

Durante il livestream trasmesso in Giappone per festeggiare il lancio di(nei negozi giapponesi da domani),ha svelato nuovi dettagli riguardo i contenuti del Season Pass del gioco.

Scopriamo così che il Season Pass darà accesso a sei prsonaggi aggiuntivi, due costumi con colori alternativi e due armi per ognuno dei nuovi eroi, i quali potranno essere acquistati anche singolarmente. Nello specifico ci saranno quattro lottatori maschili e due femminili, provenienti dai precedenti episodi regolari e dagli spin-off di Final Fantasy, purtroppo non ci sono al momento dettagli più precisi a riguardo.

Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile in Giappone dall'11 gennaio e in Occidente dal 30 dello stesso mese, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.