Dissidia Final Fantasy NT: guida ai controlli del gioco: attacco, difesa e abilità EX

L' Open Beta diè finalmente disponibile su, permettendo a molti giocatori di avvicinarsi per la prima volta alla saga. In questa guida vogliamo illustrarvi i controlli del gioco, così da prepararvi all'appuntamento con l'uscita del titolo prevista per il 30 gennaio.

All'inizio i controlli di Dissidia Final Fantasy NT potranno sembrare un pò complicati, ma dopo aver letto questo articolo e preso confidenza con il gioco le cose inizieranno a farsi più semplici e intuitive. Una volta assimilati i comandi, assicuratevi di consultare la nostra guida alle tecniche di combattimento, in modo da farvi trovare pronti sul campo di battaglia.

Prima di passare alla descrizione dei singoli comandi è necessaria una piccola introduzione ai movimenti e agli attacchi. Potrete muovervi nell'arena con la Levetta analogica sinistra e correre con il tasto R1. Premendo L1 si potranno bloccare gli attacchi da terra o in aria, ma solo mentre il vostro personaggio sarà fermo (non potrete bloccare gli attacchi nemmeno durante un passo laterale).

Per quanto rigurda gli Attacchi Audacia e le Abilità EX, ricordate che la maggior parte dei personaggi ne avrà a disposizione più di uno. Premendo X o Triangolo eseguirete rispettivamente l'Attacco Audacia o una Abilità EX. Mantenendo la Levetta analogica sinistra in una direzione e premendo X o Triangolo, inoltre, si potrà ottenere un diverso Attacco Audacia o una diversa Abilità EX.

Di seguito vi riportiamo la lista completa dei comandi di gioco:

Levetta sinistra : usatela per muovere il vostro personaggio sul campo di battaglia

: usatela per muovere il vostro personaggio sul campo di battaglia Levetta destra : utilizzatela per controllare la telecamera

: utilizzatela per controllare la telecamera D-Pad : qualsiasi tasto del d-pad farà apparire messaggi di chat rapidi indirizzati ai vostri compagni di squadra

: qualsiasi tasto del d-pad farà apparire messaggi di chat rapidi indirizzati ai vostri compagni di squadra Touch Pad : richiama un'evocazione una volta che la barra di evocazione sarà piena

: richiama un'evocazione una volta che la barra di evocazione sarà piena Quadrato : esegue un Attacco PV

: esegue un Attacco PV Triangolo : Abilità EX

: Abilità EX Triangolo + Levetta sinistra (su, giù sinistra, destra): Abilità EX alternative

(su, giù sinistra, destra): Abilità EX alternative X : Attacco Audacia

: Attacco Audacia X + Levetta sinistra (su, giù sinistra, destra) - Attacchi Audacia alternativi

(su, giù sinistra, destra) - Attacchi Audacia alternativi Cerchio : salto (può essere usato a terra o in aria)

: salto (può essere usato a terra o in aria) L1 : parata (può essere usato a terra o in aria)

: parata (può essere usato a terra o in aria) L1 + Levetta sinistra (su, giù a sinistra, a destra): passo laterale (può essere usato a terra o in aria)

(su, giù a sinistra, a destra): passo laterale (può essere usato a terra o in aria) R1 : scatto

: scatto L2 o R2 : cambia bersaglio

: cambia bersaglio L2 + R2 : punta il nemico più vicino

: punta il nemico più vicino Tenere premuto L2 + R2: sblocca il target così da poter prendere di mira il cristallo di evocazione

Per avere un riferimento visivo sul control scheme potete consultare l'immagine riportata in calce alla notizia. Se invece volete un'introduzione alle regole del gioco, al combattimento e alle evocazioni, vi ricordiamo che Square Enix ha pubblicato una serie di video tutorial dedicati alle meccaniche principali. Vi ricordiamo infine che l'Open Beta di Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile fino alle ore 21:00 di domenica 21 gennaio.