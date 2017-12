Dissidia Final Fantasy NT: i nuovi video ci mostrano menù di gioco, battaglie e cutscene

Durante un recente livestream,ha messo nuovamente in mostra, picchiaduro che vede raccolti numerosi personaggi della storica serie JRPG in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 30 gennaio 2018.

I numerosi filmati, tratti dal medesimo livestrem e che trovate in cima e in calce alla notizia, sono accompagnati dal director Takeo Kujiraoka e dal producer Ichiro Hazama. Possiamo innanzitutto dare uno sguardo ai menù dedicati sia alle battaglie offline che online, tramite i quali potremo accedere alle modalità Rush battle, Battle, e Story Mode.

In seguito, viene mostrato il menù "Treasure", dedicato alle ormai famigerate loot box. In questo caso, comunque, non parliamo di microtransazioni, ma di semplici forzieri contenenti oggetti secondari, come icone, tracce musicali, emotes per la chat e skin alternative; il tutto ottenibile tramite i guil, la valuta in-game di Final Fantasy.

In aggiunta, trovate anche una cutscene di gioco e numerose sequenze di gameplay, alcune delle quali ci mostrano il tutorial del gioco.

Dissidia Final Fantasy NT uscirà su PlayStation 4 il 30 gennaio 2018. Seguendo questo collegamento potete dare un'occhiata alla sequenza di apertura del gioco, mentre qui trovate un video gameplay con Noctis protagonista. Per maggiori dettagli sul picchiaduro di Square-Enix, vi invitiamo a consultare la nostra anteprima.