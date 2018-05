Dissidia Final Fantasy NT: un nuovo personaggio maschile verrà annunciato il 15 maggio

Square Enix ha annunciato che il 15 maggio ospiterà un nuovo livestream dedicato a Dissidia Final Fantasy NT per PlayStation 4. In questa occasione verrà svelato un nuovo personaggio maschile in arrivo nel roster del gioco, proveniente dai primi capitoli di Final Fantasy.

La diretta verrà ospitata in Giappone alle 20:00 del 15 maggio (quindi alle 11:00 ore italiane), svelando il nuovo combattente che si aggiungerà al roster di Dissidia Final Fantasy NT. Al momento non conosciamo la sua identità, ma Square Enix ha rivelato che si tratterà di un personaggio maschile proveniente dai primi episodi di Final Fantasy (uno compreso tra il primo e il settimo capitolo).

Considerando che il villain di Final Fantasy XII Vayne Carudas Solidor è stato l'ultimo personaggio ad aggiungersi al roster, a questo punto si può pensare che il 15 maggio possa essere annunciato un eroe dalla parte dei buoni: di chi potrebbe trattarsi, in caso?

Per saperlo con certezza, comunque, non rimane che attendere martedì prossimo, occasione in cui Square Enix svelerà ufficialmente il nuovo personaggio maschile in arrivo su Dissidia Final Fantasy NT. Nel caso vogliate seguire la trasmissione in diretta, inoltre, potrete farlo sul canale YouTube giapponese del publisher (lo abbiamo incorporato a fondo pagina per vostra comodità).