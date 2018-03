Dissidia Final Fantasy NT: un nuovo personaggio sarà svelato a breve, di chi si tratterà?

La prossima settimana,svelerà tramite un livestream un nuovo personaggio per. Il reveal è previsto per il 13 marzo alle 20:00, lo show sarà trasmesso in diretta su YouTube

Al momento sappiamo poco su questo lottatore, se non che sarà un personaggio maschile proveniente dalla serie "regolare" che apparirà per la prima volta in assoluto nell'universo di Dissidia. Di chi potrebbe trattarsi? Aspettiamo l vostre ipotesi nello spazio dedicato ai commenti.

Il livestream del 13 marzo vedrà la presenza di nomi come Masao Koori (annunciatore e narratore del gioco), del produttore Ichiro Hazama, del direttore Takeo Kujiraoka e del redattore di Famitsu Bunbun Maru. Dissidia Final Fantasy NT è disponibile dallo scorso 31 geennaio su PlayStation 4, il gioco purtroppo non ha riscosso il successo sperato al lancio ma il publisher Square-Enix continuerà comunque a supportare il progetto con nuovi contenuti, eventi, attività e tornei.