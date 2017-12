Dissidia Final Fantasy NT: il nuovo trailer è dedicato agli eroi del gioco

ha pubblicato oggi un nuovo trailer per l’attesissimoche mostra il lungo elenco di eroi e cattivi celebri della serie che compongono il roster del gioco.

In Dissidia Final Fantasy NT, i fan potranno provare i nuovi stili di gioco e scoprire le personalità uniche dei loro personaggi preferiti come mai prima d’ora. Da Lightning a Cloud, passando per Sephiroth e Kefka, i giocatori potranno controllare ben 28 eroi e cattivi della serie per aggiudicarsi la vittoria in fantastiche battaglie strategiche a squadre.

Dissidia Final Fantasy NT uscirà in Europa su PlayStation 4 (con supporto per PS4 Pro) il 30 gennaio 2018.