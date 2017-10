Dissidia Final Fantasy NT: il nuovo trailer mostra le caratteristiche del gioco

ha presentato oggi un nuovo overview trailer per, il picchiaduro a squadre sviluppato in collaborazione con Team Ninja, noto per

Il nuovo trailer spiega tutto ciò che i giocatori devono sapere su Dissidia Final Fantasy NT prima del lancio del gioco il 30 gennaio 2018, dagli attacchi audacia e PV fino alle tipologie di personaggi e le loro abilità.

Ricordiamo che Dissidia Final Fantasy NT potrà essere provato a Lucca Comics & Games in anteprima e in esclusiva al Padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato, dall'1 al 5 novembre. Inoltre, sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it trasmetteremo nei giorni della fiera una serie di livestream dedicati a Dissidia.