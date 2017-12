ha pubblicato un nuovo trailer diin occasione del, evento in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre aldi Chiba.

Il nuovo trailer (disponibile anche con il doppiaggio in lingua inglese) offre una panoramica dei personaggi, delle modalità e delle arene presenti nel gioco, spin-off della serie Final Fantasy che propone entusiasmanti battagli 3v3.

Dissidia Final Fantasy NT uscirà in Giappone il prossimo 11 gennaio e arriverà in Occidente il 30 dello stesso mes, esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro, al momento non sono previsti porting per altre piattaforme.