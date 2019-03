Dissidia Final Fantasy NT Free Edition è ora disponibile gratis su PS4 e PC

Come pre-annunciato da Square Enix, a partire da oggi è possibile scaricare in maniera completamente gratuita Dissidia Final Fantasy NT - Free Edition su PlayStation 4 e PC.

Questa versione del gioco permette di accedere gratuitamente ad alcune componenti dell'esperienza completa. Nella Free Edition i giocatori possono partecipare a battaglie online e locali con 4 lottatori pre-selezionati che cambiano ogni settimana. Volendo, è possibile acquistare a parte il set base dei 28 personaggi standard e anche quelli DLC. Questi ultimi non sono inclusi nella versione base del gioco e nemmeno nella rotazione gratuita della Free Edition.

La campagna risulta assente, ma i giocatori della Free Edition possono affrontare gli utenti della versione base nelle battaglie online. I dati di salvataggio delle due edizioni sono compatibili. Segnaliamo, infine, che su PlayStation 4 è necessario un abbonamento a PlayStation Plus per giocare in rete. Se siete interessati al download, allora vi rimandiamo sul PlayStation Store se siete in possesso della console di Sony oppure su Steam se invece possedete un PC da gioco.