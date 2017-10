Dissidia Final Fantasy NT protagonista al Padiglione Everyeye.it a Lucca Comics

per PlayStation 4 sarà uno dei grandi protagonisti di Lucca Comics & Games 2017. Tutti i giorni, dall'1 al 5 novembre, all'interno delin Piazza San Donato si terranno due tornei dedicati al picchiaduro Square-Enix, con la conduzione e la moderazione di

Due tornei quotidiani in esclusiva all'interno del Padiglione Everyeye.it (Piazza San Donato), una buona occasione per provare in anticipo lo spin-off della serie Final Fantasy pubblicato da Koch Media e in arrivo il prossimo 31 gennaio in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Le iscrizioni ai tornei sono gratuite e potranno essere effettuate sul posto, direttamente allo stand di Dissidia Final Fantasy NT: nel Padiglione Everyeye.it troverete tutte le informazioni ncessarie per partecipare. Inoltre, sarà possibile provare il gioco liberamente in compagnia di Filippo Facchetti nelle ore libere non dedicate alle competizioni.

Vi aspettiamo a Lucca Comics & Games 2017 all'interno del Padiglione Everyeye in Piazza San Donato dall'1 al 5 novembre per scoprire in anteprima Dissidia Final Fantasy NT!