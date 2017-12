Dissidia Final Fantasy NT: pubblicato il filmato d'apertura del gioco Square-Enix

La divisione giapponese diha pubblicato la sequenza d'apertura diper PlayStation 4: il filmato introduce brevemente la trama e permette di dare uno sguardo alle principali ambientazioni del gioco.

Dissidia Final Fantasy NT è un picchiaduro a squadre (tre contro tre) con un roster che include ben 28 personaggi tratti dalla leggendaria saga Square-Enix, tra cui il Principe Noctis, uno degli eroi di Final Fantasy XV.

Il gioco sarà disponibile in Giappone dall'11 gennaio 2018 e arriverà in Europa e Nord America il 30 gennaio dello stesso mese, esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Al momento, non sono previsti eventuali porting su PC, Nintendo Switch o altree piattaforme.