Dissidia Final Fantasy NT: Rinoa di FF VIII è ora disponibile nel roster

Square Enix è lieta di annunciare che Rinoa Heartilly, l'instancabile combattente della resistenza di Final Fantasy VIII, è ora disponibile come terzo personaggio del Season Pass di Dissidia Final Fantasy NT. Possiamo vederla in azione nel nuovo character trailer.

Rinoa aggiunge un nuovo stile di combattimento al gioco, usando la sua arma versatile Blaster Edge per attaccare i nemici da lontano e proteggere i suoi alleati. Può anche collaborare con il suo fedele compagno canino Angelo per interrompere gli attacchi nemici e tenere gli avversari a debita distanza. Con la tecnica EX unica di Rinoa, Ali di fata, si trasforma in una potente maga, cambiando completamente il suo set di mosse in abilità magiche molto potenti. Questo le permetterà di mettere alla prova i suoi nemici in nuovi modi, ma ridurrà gradualmente i suoi PV con il passare del tempo.

Rinoa è ora disponibile come acquisto individuale o parte del Season Pass, che include anche Vayne di Final Fantasy XII, Locke di Final Fantasy VI e altri tre personaggi futuri. Ogni personaggio ha due completi e armi aggiuntive e offre delle nuove scene della campagna, mentre il Season Pass include anche una mini-colonna sonora digitale con cinque brani di Dissidia Final Fantasy NT e la versione arcade di Dissidia Final Fantasy.

Ricordiamo che Dissidia Final Fantasy NT e relativo Season Pass sono ora disponibili per PlayStation 4.