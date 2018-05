Dissidia Final Fantasy NT: Square Enix ed ESL danno il via al primo torneo competitivo

ESL ha annunciato una nuova partnership con Square Enix per lanciare la prima serie ufficiale di tornei competitivi di DISSIDIA FINAL FANTASY NT in America e in Europa.

"A ESL, siamo lieti di collaborare con Square Enix per portare uno dei primi tornei alla community di Dissidia", ha dichiarato James Dean, Amministratore delegato di ESL UK. "I tornei Go4 sono progettati per supportare le stelle emergenti e non vediamo l'ora di osservare le comunità europee e americane competere per raggiungere ben altri traguardi in futuro in nuovi palcoscenici."

I tornei sono aperti a chiunque e le iscrizioni possono esser fatte sul sito web di ESL Gaming. ESL, in questo senso, si sta affidando alla potenza del passaparola nella community per far pubblicità all'iniziativa e vedere se il gioco possiede effettivamente quello che serve per essere il prossimo grande gioco di combattimento esport.

La serie si suddivide in competizioni settimanali a partire dal 20 maggio sino all'11 luglio. Alla fine del mese, ESL trasmetterà le finali dal vivo sul canale Twitch di Square Enix. Il vincitore della competizione europea vincerà 600 euro mentre il vincitore del torneo americano si guadagnerà, ovviamente, 600 dollari.

Il programma completo è il seguente:

Weekly Cup 1: 20 maggio;

Weekly Cup 2: 27 maggio;

Weekly Cup 3: 3 giugno:

Weekly Cup 4: 10 giugno;

Monthly Finals: 13 giugno;

Weekly Cup 5: 17 giugno;

Weekly Cup 6: 24 giugno;

Weekly Cup 7: 1 luglio;

Weekly Cup 8; 8 luglio;

Monthly Finals 2: 11 luglio.

"Siamo entusiasti di collaborare con ESL per portare DISSIDIA FINAL FANTASY NT ai giocatori dedicati in tutta Europa e in America", ha dichiarato nel comunicato Larry Sparks, direttore esecutivo di Square Enix Europe e America. "Non vediamo l'ora di vedere a quale livello di abilità i giocatori riusciranno ad arrivare".

DISSIDIA FINAL FANTASY NT, lo ricordiamo, è disponibile esclusivamente per PS4.