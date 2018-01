Dissidia Final Fantasy NT: svelata la lista completa dei Trofei

Il sito ExoPhase ha diffuso la lista dei trofei sbloccabili di, il nuovo giocoin uscita l'11 gennaio in Giappone e il 30 dello stesso mese in Occidente, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Trofei Dissidia Final Fantasy NT

Dissidia Final Fantasy NT include un totale di 56 trofei: uno di platino, due d'oro, cinque d'argento e 48 di bronzo, ottenibili completando le sfide, vincendo le battaglie e completando la campagna. Di seguito, la lista completa, in italiano, dei trofei. Attenzione, l'elenco potrebbe contenere spoiler.

Irriducibile

Ottieni tutti i trofei.



Un regno in rovina

Sblocca 5 nodi narrativi della Campagna.



Un regno in crescita

Sblocca 10 nodi narrativi della Campagna.



Un regno in bilico

Sblocca 15 nodi narrativi della Campagna.



Un regno di speranza

Sblocca 20 nodi narrativi della Campagna.



Un regno benedetto

Sblocca 25 nodi narrativi della Campagna.



Un regno di conflitti

Sblocca tutti i nodi narrativi della Campagna.



Custode del mondo

Sconfiggi tutte le evocazioni e il divoratore di piani a livello difficile.



Fino ai denti

Ottieni tutte le tecniche EX e le evocazioni.



Caccia al tesoro

Apri 100 tesori.



Bottino brillante

Apri 300 tesori.



Guanto raccolto

Completa un'incursione di base.



Erranti dimensionali

Completa un'incursione con la squadra A.



Lezione magistrale

Completa un'incursione con la squadra B.



Due cavalieri e una dama

Completa un'incursione con la squadra C.



Campioni della dea

Completa un'incursione con la squadra D.



Safari soprannaturale

Completa un'incursione con la squadra E.



Deicida

Completa un'incursione contro le evocazioni.



Dieci e lode

Ottieni 10 titoli durante il gioco.



Cinquanta titoli e non sentirli

Ottieni 50 titoli durante il gioco.



Nuova promessa

Vinci 10 battaglie classificate online.



Astro in ascesa

Vinci 100 battaglie classificate online.



Leggenda dell'arena

Vinci 300 battaglie classificate online.



Serial killer

Vinci 15 battaglie classificate online infliggendo tre KO in ognuna.



Neanche un graffio

Vinci 30 battaglie classificate online senza subire danni PV.



La miglior difesa è l'attacco

Porta a termine 30 battaglie classificate online interrompendo 5 attacchi avversari in ognuna.



Rompere in caso di emergenza

Distruggi 50 nuclei d'evocazione senza assistenza nelle battaglie classificate online.



Tiro a segno

Metti KO con un singolo attacco 50 avversari con PV al massimo nelle battaglie classificate online.



Levata di scudi

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando il Guerriero della luce nelle battaglie classificate online.



Fantasma del passato

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Garland nelle battaglie classificate online.



Il nome della rosa selvatica

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Firion nelle battaglie classificate online.



Trappola infernale

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando l'Imperatore nelle battaglie classificate online.



Triplo talento

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando il Cavalier Cipolla nelle battaglie classificate online.



Soffio del Nulla

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando la Nube oscura nelle battaglie classificate online.



Tra luce e ombra

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Cecil Harvey nelle battaglie classificate online.

Dominio draconico

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Cain Highwind nelle battaglie classificate online.



Luna tentatrice

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Golbez nelle battaglie classificate online.



Trasformista

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Bartz Klauser nelle battaglie classificate online.



Radice di tutti i mali

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Exdeath nelle battaglie classificate online.



Formula magitek

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Terra Branford nelle battaglie classificate online.



Ridi pagliaccio

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Kefka Palazzo nelle battaglie classificate online.



Passato nebuloso

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Cloud Strife nelle battaglie classificate online.



Ala affilata

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Sephiroth nelle battaglie classificate online.



Cuor di leone

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Squall Leonhart nelle battaglie classificate online.



Femme fatale

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Artemisia nelle battaglie classificate online.



Ladro di cuori

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Gidan Tribal nelle battaglie classificate online.



Danza macabra

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Kuja nelle battaglie classificate online.



Tripletta perfetta

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Tidus nelle battaglie classificate online.



Pressing paterno

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Jecht nelle battaglie classificate online.



Una risata vi seppellirà

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Shantotto nelle battaglie classificate online.



Terrore dei sette cieli

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Vaan nelle battaglie classificate online.



Colpo di fulmine

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Lightning nelle battaglie classificate online.



Saggezza felina

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Y'shtola nelle battaglie classificate online.



Proiezione principesca

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Noctis Lucis Caelum nelle battaglie classificate online.



Furia dell'eretico

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Ramza Beoulve nelle battaglie classificate online.



Carte in regola

Ottieni 3 volte il rango S+ utilizzando Ace nelle battaglie classificate online.

Dissidia Final Fantasy NT uscirà in Europa il 30 novembre su PlayStation 4 e PS4 Pro.