Dissidia Final Fantasy NT: Tifa Lockhart combatte in video nel nuovo DLC

Superate le controversie legate al comitato etico di Final Fantasy 7 Remake, la splendida Tifa Lockhart di FF7 si appresta a tuffarsi nelle arene digitali del picchiaduro 3D di Square Enix Dissidia Final Fantasy NT per PC e PS4.

L'espansione dedicata a Tifa sarà disponibile a partire da domani, 26 giugno, per la versione arcade di Dissidia Final Fantasy NT. Il DLC in questione è invece atteso al lancio su PC e PlayStation 4 rispettivamente per il 2 e il 3 luglio.

Chi desidera menare mazzate in compagnia di Tifa Lockhart può scaricare gratuitamente la Free Edition di Dissidia Final Fantasy NT e acquistare il relativo contenuto aggiuntivo, senza cioè passare per l'acquisto preventivo del Set Base con i 28 personaggi della versione Standard, comunque disponibili gratuitamente attraverso la rotazione settimanale del roster della Free Edition.

Come possiamo intuire scorrendo le scene del video di presentazione del DLC, la versione di Tifa scelta dal Team Ninja è quella con l'abbigliamento di FF7: Advent Children e il set di mosse che comprende il devastante Limit Break capace di abbattere gli avversari con una sequela di attacchi fulminei.

Prima di lasciarvi al filmato di cui sopra, vi ricordiamo che il primo episodio di Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dal 3 marzo del 2020 su PS4.