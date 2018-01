Dissidia Final Fantasy NT: trailer di lancio del nuovo videogioco Square-Enix

L'attesa sta per finire,arriverà il 31 gennaio in Europa e Nord America, per l'occasione il publisherha pubblicato il trailer di lancio del gioco.

Due sono i video diffusi dal publisher, dedicati rispettivamente al mercato europeo e americano: il primo è maggiormente incentrato sul gamepaly e sulle sequenze filmate mentre il secondo include anche le opinioni degli sviluppatori e dei maggiori organizzatori tornei a tema picchiaduro.

Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile dal 31 gennaio in formato fisico e digitale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, attualmente non sono previsti porting per altre piattaforme.