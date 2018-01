Dissidia Final Fantasy NT: una serie di video mostra come si gioca

ha pubblicato i primi tre video tutorial di una serie di filmati dedicati a, con lo scopo di introdurre i giocatori alle meccaniche del nuovo capitolo della saga. Scopriamo le basi del sistema di gioco e il funzionamento delle evocazioni.

In cima alla notizia trovate il primo video tutorial dedicato al sistema di combattimento e alle regole degli incontri, mentre in basso potete vedere come funzionano le evocazioni e i vari stili di combattimento. Come ben saprete, Dissidia Final Fantasy NT è l'edizione console della versione Arcade di Dissidia Final Fantasy uscita originariamente in Giappone, il nuovo capitolo dello spin-off di Final Fantasy che torna a proporre la sua formula a base di picchiaduro e strategia.

Ricordiamo che Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal 30 gennaio.