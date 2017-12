Dissidia Final Fantasy NT: Vaan di FF XII è il protagonista del nuovo trailer

E'il protagonista dell'ultimo trailer dipubblicato da. L'eroe diè pronto a fare la sua comparsa nel roster di, utilizzando una gran varietà di armi e abilità per mettere fuori gioco i nemici.

Vaan si unisce a personaggi del calbro di Zidane Tribal, Tidus, Shantotto, Bartz Klauser, Terra Branford, Cloud Strife, Squall Leonhart, Warrior of Light, Firion, Onion Knight e Cecil Harvey, solamente per citare alcuni dei lottatori del casto di Final Fantasy NT Dissidia.

Dissidia Final Fantasy NT arriverà in Giappone l'11 gennaio mentre il lancio in Europa è previsto per il 30 gennaio 2018, in esclusiva su PlayStation 4. Una Open Beta è in programma dal 12 al 21 gennaio.