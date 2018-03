Dissidia Final Fantasy NT: Vayne Carudas Solidor è il nuovo eroe del roster

Durante un livestream trasmesso nelle scorse ore, Square-Enix ha annunciato il nuovo personaggio di. Come annunciato la scorsa settimana, si tratta di un eroe maschile proveniente dalla seconda metà della serie "regolare"...

Vayne Carudas Solidor, antagonista principale di Final Fantasy XII, si aggiungerà al roster di Dissidia Final Fantasy NT durante il mese di aprile, mentre è disponibile già da oggi per la versione arcade in Giappone.

Square-Enix ha pubblicato due video che mostrano Vayne Carudas Solidor in azione, tramite i quali possiamo approfondire le mosse del personaggio e scoprire le principali caratteristiche di questo lottatore. Dissidia Final Fantasy NT è ora disponibile per PS4 e PS4 Pro, il gioco non ha riscosso il successo sperato al lancio ma il publisher continuerà comunque a supportare il progetto con nuovi contenuti, come dimostra l'arrivo di Vayne.