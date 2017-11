Dissidia Final Fantasy NT: vediamo Noctis in azione in un nuovo video

Per celebrare il secondo anniversario della versione arcade diha ospitato un nuovo livestream dedicato al gioco. Con l'occasione sono stati mostrati i costumi alternativi messi a disposizione per il personaggio di

Dopo la prima apparizione ufficiale avvenuta durante il Tokyo Game Show 2017, il personaggio di Noctis è tornato a mostrarsi in azione su Dissidia Final Fantasy NT con l'ultimo livestream ospitato da Square Enix (di cui trovate la replica integrale in cima alla notizia).

Durante la diretta, inoltre, sono stati svelati i costumi alternativi di Noctis, insieme a quelli degli altri lottatori disponibili nel roster. In calce alla notizie vi abbiamo riportato una galleria immagini in cui potete vedere i vari completi messi a disposizione per i personaggi di Dissidia Final Fantasy NT.

Ricordiamo che il gioco uscirà su PlayStation 4 il 30 gennaio 2018. Per conoscere tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.