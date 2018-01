Dissidia Final Fantasy Opera Omnia disponibile ora su smartphone e tablet

ha pubblicatoper iOS e Android in Occidente. Il gioco è ora disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play.

Il publisher ha previsto vari bonus per coloro che hanno partecipato alla campagna di pre-registrazione, tra cui 5.000 gemme e costume speciali per i personaggi. Dissidia Final Fantasy Opera Omnia è un JRPG con elementi strategici e d'azione ambientato nell'universo di FF, il gioco è disponibile per il download gratuito, con supporto per microtransazioni e acquisti in-app.

In Giappone, l'app ha superato rapidamente quota un milione di download, gli analisti prevedono numeri positivi anche in Occidente, considerando la popolarità del franchise Final Fantasy.