Distant Worlds 2: lo strategico a tinte sci-fi ha una data d'uscita

L'evento in streaming Home of Wargames Live è stata l'occasione per ricevere nuovi aggiornamenti su Distant Worlds 2, secondo capitolo della serie sci-fi strategica e gestionale 4X in arrivo esclusivamente su PC. Ed a tal proposito, Slitherine ha rivelato la data d'uscita ufficiale per il gioco.

Distant Worlds 2 sarà infatti disponibile a partire dal 10 marzo 2022: gli appassionati di strategtici per PC potranno così godersi la nuova avventura spaziale che promette di migliorare quanto già visto nel primo capitolo uscito nel lontano 2010. Il nuovo titolo mette a disposizione diverse fazioni giocabili con le quali colonizzare gli oltre 2000 sistemi solari e relativi pianeti presenti all'interno di una mappa di gioco enorme. Gli utenti potranno scegliere gli approcci che ritengono più opportuni per conquistare nuove terre, che si faccia ricorso alla diplomazia oppure alla forza.

La presenza di migliaia di sistemi garantisce inoltre una longevità che si prospetta elevata, con una rigiocabilità assicurata anche dalla presenza di un corposo editor che permetterà di modificare a piacimento il gioco, aggiungendo o rimuovendo pianeti, stazioni spaziali, navi ed anche creature mostruose. In attesa quindi di mettere le mani sopra il promettente strategico sci-fi, non perdetevi l'evoluzione degli strategici secondo Slitherine, che svela anche interessanti retroscena sul gioco in arrivo il prossimo marzo.