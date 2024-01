Distruzione totale senza limiti: ve lo ricordate Destruction Derby?

Giochi così non ne fanno più: ve lo ricordate Destruction Derby? Uscito nel 1995 su PC, PlayStation e SEGA Saturn, il gioco di Psygnosis (studio europeo acquisto da Sony nel 1993) riscosse un discreto successo tanto da dare vita ad una serie composta da quattro titoli.

Il concetto alla base di Destruction Derby è molto semplice: unico scopo, distruggere tutti gli altri veicoli nell'arena, schiantandosi con il proprio bolide sulle altre auto in corsa. Nonostante le limitazioni tecniche delle piattaforme dell'epoca, Destruction Derby riusciva a ricreare incidenti a dir poco spettacolari, permettendo inoltre di divertirsi anche in multiplayer con gli amici.

Nel 1996 esce il sequel Destruction Derby 2, ancora più famoso del primo gioco, entrambi i titoli vendono oltre un milione di copie e negli anni ispirano serie e titoli simili come Demolition Racer, FlatOut, Wreckfest, Burnout e Twisted Metal, o il più recente Destruction AllStars per PS5.

La serie prosegue tra altri e bassi con altri due episodi di mediocre fattura e scarso successo, ultimo esponente Destruction Derby Arenas per PS2 uscito nel 2004 con tanto di supporto per l'online. Da quasi 20 anni il franchise è però finito nel dimenticatoio, nell'enorme lista di giochi che non hanno superato la prova del tempo, rimasti impigliati tra problemi produttivi, burocratici e finanziari.

Eppure, siamo certi che molti di voi (e anche noi, ovviamente) vorrebbero ancora fare un ultimo giro nelle arene di Destruction Derby.