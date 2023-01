Dite addio a tutti questi bug grazie alla nuova patch di COD Warzone 2 e Modern Warfare 2

Non è facile essere uno dei franchise più potenti e remunerativi della storia dei videogiochi. Le aspettative sono altissime e i passi falsi - inevitabili in progetti tanto complessi - vengono raramente perdonati. Nonostante sia da poco entrato in una nuova fase della sua storia, Call of Duty non si trova al massimo della sua forma.

I problemi che interessano la dimensione competitiva di Call of Duty stanno parzialmente deteriorando la stima nei confronti degli sviluppatori e gli ultimi dati parlano di un consistente perdita di giocatori. Nel tentativo di risolvere le criticità che attanagliano l'esperienza, Infinity Ward ha anche deciso di posticipare il debutto della Stagione 2 di Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 di due settimane.

Sarete felici di sapere che il team di sviluppo americano sta facendo tesoro del tempo aggiuntivo che s'è ritagliato, dal momento che ha appena pubblicato una nuova patch per Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 volta alla risoluzione di una marea di problemi. Lanciato nella serata di ieri 20 gennaio, il nuovo aggiornamento include innanzitutto diversi fix volti alla riduzione degli episodi di crash, delle migliorie alla navigazione del Battle Pass (gli episodi di freeze dovrebbero essere meno frequenti) e una nuova funzione pensata per evidenziare i Battle Pass Token che non sono ancora stati spesi. Tra i bug che sono stati risolti, evidenziamo i seguenti:

Globale

Quando c'erano quattro o più giocatori in chat, i loro nomi persistevano a schermo;

Il titolo della playlist Tier 1 Shipment era visualizzato in maniera incorretta;

I giocatori venivano rispediti al menu principale quando premevano il pulsante per vedere il Party;

Alcuni menu si chiudevano in maniera inaspettata;

Lo schermo diventava nero durante la navigazione del Negozio;

Le uccisioni corpo a corpo non venivano conteggiate;

Warzone 2.0

Le vittorie dei match non venivano conteggiate per le Calling Card Challenges;

I giocatori ottenevano XP subendo danni dalla loro stessa Mina a Soppressione;

I giocatori potevano mantenere gli effetti di Dead Silence e Battle Rage acquistando un nuovo upgrade sul campo mentre un altro era attivo;

A volte il gioco si freezava o disconnetteva all'apertura di una cassa del loadout;

(DMZ) Un exploit permetteva di duplicare gli oggetti;

(DMZ) I compagni di squadra apparivano "non pronti" durante la preparazione di una partita;

(DMZ) I giocatori rimanevano in partita anche dopo il termine.

Questi elencati finora sono solamente alcune dei problemi risolti dall'aggiornamento, per tutti gli altri consultate il changelog ufficiale della patch del 20 gennaio per Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.