Divano Express: parte oggi su Twitch il nuovo format su film e serie da guardare

L'inaugurazione del nuovo studio ha definitivamente aperto una nuova era per Everyeye, sancendo l'inizio di nuove avventure e permettendo il rinnovamento di vecchi format a cui siete tanto affezionati.

Quest'oggi sul nostro canale Twich partirà Divano Express, un nuovo programma studiato per voi eterni indecisi. Se non sapete cosa guardare sulle ben note piattaforme streaming, questo è il format giusto per voi. Vi aiuteremo a spulciare gli immensi cataloghi di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ e vi forniremo i nostri consigli sui migliori Film, sulle migliori Serie TV, sui migliori Anime del momento.

Inoltre ci sarà una parentesi dedicata ai capolavori di un tempo, il Recuperone, che vi permetterà di riscoprire i grandi classici che fin qui non avete minimamente preso in considerazione o che vi sono sfuggiti. Divano Express partirà proprio quest'oggi e andrà in onda ogni martedì dalle 14:00 alle 15:00.

E se non ne avete mai abbastanza di Everyeye, abbiamo un programma per voi per ogni giorno della settimana! In generale, da lunedì al venerdì va in onda Every Morning dalle 10:00 alle 12:00. Ogni lunedì poi, andrà in onda Silicon Valley dalle 14:00 alle 15:00. Ci sono poi i vari Q&A per le varie sezioni. Insomma, seguiteci e non perdete nessun appuntamento!