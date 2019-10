Dive To Monster Hunter World: l'artbook sullo sviluppo di MHW arriverà in occidente

Viz Media, il famoso publisher di manga e graphic novel, ha annunciato all'inizio della settimana che Dive To Monster Hunter: World Official Complete Works, il tomo dedicato alla creazione di Monster Hunter World, arriverà sul mercato occidentale entro l'estate del 2020.

Official Complete Works è un artbook di 560 pagine che contiene tantissimi materiali sulla creazione e sullo sviluppo del famoso gioco di "caccia", tra cui i disegni dei mostri, delle armature e delle armi. Il libro, diviso in cinque capitoli, racconta la fase creativa dello sviluppo ed è accompagnato da considerazioni narrative e dalle discussioni del team di sviluppo. Insomma, un'opera capace di immergere il giocatore nelle zone più inaccessibili di Monster Hunter World.

La notizia arriva dopo il grande successo ottenuto da Monster Hunter World: Iceborne, la recente espansione del gioco, di cui potete leggere la recensione sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che Capcom ha annunciato un crossover tra MHW: Iceborne e Resident Evil 2 per il mese di novembre.