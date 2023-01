Diventate delle guide turistiche grazie alla mod di Cyberpunk 2077 più strana di sempre

Mentre CD Projekt RED riceve una multa milionaria a causa del lancio problematico di Cyberpunk 2077, la community del gioco si è messa alla prova con un nuovo progetto: una mod che vi trasforma in guide turistiche.

Il creatore di questo inusuale pacchetto, disponibile come sempre sul noto sito Nexus Mods, ne ha spiegato brevemente il funzionamento all'interno della pagina dedicata. Stando alle sue indicazioni, questa mod vi permetterà, dopo aver selezionato un compagno di viaggio dall'apposito menu, di raggiungere insieme una destinazione da quelle disponibili sula mappa. Ebbene, la sfida risiderà nel tenere costantemente d'occhio l'NPC per assicurarsi che non si perda o non vada via per la noia, un compito facile solo in apparenza. Se riuscirete ad arrivare a destinazione, sarà possibile ballare insieme al proprio companion o fare delle foto ricordo insieme.

Se siete curiosi di saperne di più sulla mod per guide turistiche di Cyberpunk, vi basterà dare un'occhiata al video anteprima che abbiamo allegato alla notizia.

Tra gli altri pacchetti più interessanti pubblicati di recente troviamo anche la mod di Cyberpunk ispirata a Edgerunners. Questo pack di espansione introdurrà nel gioco il delirio da cyberpsicosi come conseguenza rispetto all'installazione di un numero eccessivo di impianti o per l'aver ucciso troppi NPC.