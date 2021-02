Cyberpunk 2077: la canzone diVergent di Venz è online ora su Spotify e YouTube

Siete in molti che, a più riprese, ci chiedete se mai aprirà la sezione musica di Everyeye.it. Allo stato attuale delle cose è difficile pensare ad un allargamento così consistente della nostra offerta editoriale, ma per tutti gli appassionati di musica quest'anno abbiamo preparato una (bella) sorpresa che speriamo possa conquistarvi.

Abbiamo infatti avviato una collaborazione con Venz, talento emergente della scena rap, trap e hip hop, per realizzare una serie di brani dedicati ai videogiochi più in vista del momento. Il primo singolo è diVergent, ispirato a Cyberpunk 2077. La scelta è ricaduta sul gioco di CD Projekt perché è stato senza ombra di dubbio, nel bene e nel male, uno dei prodotti più significativi e discussi di quest'ultimo periodo.

Vi ricordiamo che la realizzazione del brano non costituisce un'iniziativa promozionale, i prossimi singoli saranno dedicati a due giochi molto attesi come Little Nightmares 2 e Monster Hunter Rise e noi non vediamo l'ora di presentarveli ufficialmente... ma ne saprete di più a tempo debito!



Il brano diVergent è disponibile su Spotify mentre il Lyric Video è online sul canale YouTube di Everyeye e potete visionarlo anche qui sopra in apertura della notizia. E non dimenticate ovviamente di seguire Venz su Instagram!