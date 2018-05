Diversi membri di Respawn sono passati a Infinity Ward per lavorare a Call of Duty 2019

Come segnalato su Reddit, 8 sviluppatori di Respawn Entertainment sono passati a Infinity Ward per ricoprire un nuovo incarico nei futuri progetti della compagnia. Gli ex membri del team di Titanfall lavoreranno a Call of Duty 2019?

Gli 8 sviluppatori in questione hanno aggiornato da poco i loro profili sui social, comunicando indirettamente il loro passaggio a Infinity Ward. Li elenchiamo di seguito:

Geoffrey Smith (Former Designer presso Infinity Ward, Former Lead Game Designer presso Respawn, adesso Multiplayer Design Director presso Infinity Ward).

Joel Emslie (Former Art Lead presso Infinity Ward, Former Art Director presso Respawn, adesso Studio Art Director presso Infinity Ward)

Mark Grigsby (Former Lead Animator presso Infinity Ward, Former Lead Animator presso Respawn, adesso Animation Director presso Infinity Ward)

Ranon Sarono (Senior Animator presso Respawn, adesso Senior Animator presso Infinity Ward)

John Mundy (Senior Game Designer presso Respawn, adesso Senior Game Designer presso Infinity Ward)

Joshua Dunnam (Senior Environment Artist presso Respawn, adesso Senior Environment Artist presso Infinity Ward)

Dom McCarthy (Producer presso Respawn, adesso Producer presso Infinity Ward)

Madison Cromwell (Art Producer presso Respawn, adesso Associate Producer presso Infinity Ward)

Come possiamo notare dalla lista, Geoffrey Smith, Joel Emslie e Mark Grigsby erano già ex membri di Infinity Ward nel momento in cui passarono a Respawn Entertainment, quindi per loro si tratta a tutti gli effetti di un ritorno. Stando ad alcune indiscrezioni, Call of Duty 2019 non sarebbe altro che Modern Warfare 4, capitolo previsto verso la fine del 2019 a un anno di distanza da Call of Duty Black Ops 4.

Per saperne di più sul prossimo capitolo della serie, tuttavia, non rimane che attendere ulteriori informazioni da Activision.