Problemi e presunto downgrade per Warcraft 3 Reforged, giocatori chiedono il rimborso

Warcraft 3 Reforged era un remake molto atteso dai fan, trattandosi di uno dei capitoli più amati della saga, ma purtroppo sembra proprio non aver soddisfatto le aspettative dei tanti appassionati. Molti utenti stanno infatti riportando una qualità generale del gioco decisamente bassa.

Sembra che il gioco sia davvero in un pessimo stato, con un evidente downgrade grafico rispetto alla demo di Warcraft 3 Reforged, nessun filmato nuovo, nessuna nuova aggiunta grafica, e soprattutto una gran quantità di problemi e bug che stanno facendo infuriare la community.

Nel momento in cui scriviamo, i forum di Blizzard si sono riempiti di giocatori che chiedono un rimborso, e che reputano Warcraft 3 Reforged un semplice skin pack, che nello stato in cui si trova adesso non vale i 30 dollari richiesti. Alcuni problemi a quanto pare riguardano anche il launcher. In molti hanno riportato di non riuscire ad avviare il gioco, e c'è addirittura chi si ritrova a giocare a Warcraft 3 Reforged nonostante avesse avviato la modalità classica.

Insomma, la situazione attualmente è piuttosto caotica, ma c'è ancora tempo per rimediare: se Blizzard riesce a far uscire un aggiornamento, o una patch in tempo breve, siamo sicuri che la bufera, perdonateci il gioco di parole, si possa ancora fermare.

Se volete approfondire nel frattempo, date un'occhiata alla nostra anteprima di Warcraft 3 Reforged.