Ecco il divertente nuovo spot natalizio di Google Stadia

Per molti rappresenta il futuro del gaming, per altri è un servizio ancora acerbo e forse sopravvalutato. Sta di fatto che Google Stadia è finalmente disponibile, ed è una delle novità più chiacchierate nell'industria videoludica dove si parla sempre più di streaming e cloud.

Perfino Sony e Microsoft hanno avuto paura di Google Stadia stando a quanto riportato da alcuni insider, per cui la sensazione che qualcuno stia provando a cambiare le regole del gioco c'è stata eccome.

Al momento il servizio di Google è disponibile solo per chi aveva preordinato la Founders Edition e per i loro amici che hanno potuto usufruire del codice omaggio valido tre mesi che era compreso nel pacchetto, ma presto tutti gli utenti potranno finalmente metterci le mani sopra.

Per invogliarci, Google ha appena mandato in onda uno spot davvero molto divertente e creativo, che vale la pena guardare. Tra bizzarre pettinature e pacchetti regalo con all'interno una proiezione di noi stessi, Stadia ci ricorda che con il servizio di Google avremo il superpotere di trasformare ogni schermo in una piattaforma gaming, che in effetti è una delle caratteristiche più interessanti del prodotto del colosso di Mountain View.

Potete trovare il video in cima alla nostra news. Che ne pensate? Vi ha convinto a regalare o regalarvi Stadia? Per approfondire, non dimenticate di leggere la nostra recensione di Google Stadia.