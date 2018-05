Divertimento e avventure interattive in arrivo per Amazon Alexa con Pac-Man Stories

Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato oggi il rilascio del nuovo Pac-Man Stories, prima creazione per Amazon Alexa. Questo progetto offre un’esperienza interattiva divertente, coinvolgente ed educativa tramite l’assistente vocale Amazon Alexa sui dispositivi che supportano Alexa.

Pac-Man Stories è il primo progetto realizzato dal nuovo Dipartimento Innovazione di Bandai Namco Entertainment Europe che mira ad esplorare e sviluppare nuovi orizzonti di intrattenimento. "I servizi di assistenza vocale rappresentano una grande innovazione tecnologia che entrano nelle nostre case e sono utilizzati da tutta la famiglia. Perciò, ci è sembrato più che naturale usare il nostro iconico personaggio di Pac-Man per creare delle divertenti storie interattive adatte ad ogni età e legate alla nostra visione aziendale che vuole assicurare sogni, divertimento e ispirazione (Dream, Fun and Inspiration) alle persone di tutto il mondo", ha dichiarato Naoki Katashima, President e COO di Bandai Namco Entertainment Europe.

Pac-Man Stories è disponibile su tutte le periferiche che supportano Alexa, incluse Amazon Echo e Echo Dot e offre diverse storie adatte a tutta la famiglia e completamente interattive. Queste storie possono essere apprezzate da persone di tutte le età e permettono di interagire con Pac-Man nel prendere decisioni morali che influiranno sul finale.

Pac-Man and the Ghastly Garbage, la prima storia rilasciata con la skill di Amazon Alexa, offre un’avventura divertente e coinvolgente che permette di aiutare a salvare il pianeta di Pac-Man dai Rifiuti e da una minaccia che colpisce tutti quelli che incontri! Lungo il cammino, dovrai prendere decisioni, scegliere il percorso da prendere e accumulare Power Pellet in base alle scelte che farai.

Oltre a Pac-Man, la skill presenterà nuovi personaggi nonché vecchi beniamini come Inky, Blinky, Pinky e Clyde.

"Pac-Man è un personaggio iconico e attraverso queste avventure interattive abbiamo la possibilità di collaborare con scrittori, sviluppatori e attori di grande talento per offrire un’esperienza innovativa. Siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con Amazon Alexa e di lavorare insieme a questa prima skill, e siamo ansiosi di creare tante altre fantastiche storie in futuro" - Lee Kirton, Pac-Man Officer per l’Europa, Bandai Namco Entertainment.

Pac-Man and the Ghastly Garbage and the Ghastly Garbage sarà disponibile solo in lingua inglese su tutti i dispositivi Amazon che supportano Alexa negli Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda, con storie extra che si aggiungeranno nel corso della prossima estate.