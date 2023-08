La divina Afrodite dona la sua benedizione in un cosplay di Hades

Dopo una fase in early access su PC e una prima uscita su Switch, Hades è entrato nell'Olimpo dei roguelike anche su PS5 e Xbox Series X. Il titolo dungeon crawler di Supergiant Games ha permesso agli appassionati di tornare nell'antica Grecia, dove ad attenderli c'erano gli epici dei abitanti del Monte Olimpo.

In Hades l'esperienza di gioco è unica a ogni run. Ciascuna partita permette infatti di affrontare il lungo viaggio di Zagreus verso il mondo umano attraverso un'ampia varietà di sfide, combinando il potere degli dei in modi del tutto differenti scoprendo nuove parti della trama.

Una delle divinità dell'Olimpo è Afrodite, dea della bellezza e dell'amore che a Zagreus offre doni che infliggono malus come maledizione e debolezze che rendono gli avversari maggiormente suscettibili ai danni.

Sebbene il titolo sia disponibile su tutte le console da ormai diversi anni, solo di recente un giocatore di Hades ha completato un'impresa che si riteneva impossibile. Supergiant sta sviluppando il secondo capitolo di Hades, ma da ormai diverso tempo non trapelano notizie ufficiali. È solo con la cosplayer Mira Mioki che torniamo nell'Olimpo.

In questo cosplay di Afrodite da Hades ritroviamo la divina sdraiata prona su un letto sfarzoso e cosparso di fiori. Con indosso solo sfarzosi accessori in oro e sulla testa una corona di fiori d'alloro in oro, con il suo sguardo ammaliante è pronta a donarci la sua benedizione.