Divine Knockout: disponibile da oggi il platform fighter, gratis con PS Plus

Divine Knockout, il nuovo platform fighter sviluppato da Hi-Rez Studios (Smite, Paladins, Rogue Company), è da oggi disponibile su PC e console PlayStation e Xbox, come ci conferma il trailer di lancio che potete gustarvi in apertura.

Divine Knockout è disponibile anche all'interno della proposta di PlayStation Plus per il mese di dicembre nella sua Founders Edition, comprensiva di 8 divinità giocabili, elementi cosmetici ed una skin ispirata a SMITE. Il gioco, definito come il primo platform fighter in terza persona, arriva sul mercato con tanto di supporto al cross-platform su tutte le piattaforme.

Goditi il combattimento ispirato ai picchiaduro 2D, ma portato in una prospettiva unica in terza persona. Ogni arena presenta una nuova meccanica che i giocatori devono padroneggiare per vincere. Scaglia macigni nei panni di Ercole, brandisci l'Excalibur nei panni di Re Artù o il Mjolnir nei panni di Thor. Scatena le devastanti abilità di ogni divinità con la semplice pressione di un pulsante. Nella modalità principale 3v3 di DKO, ogni round è una nuova avventura e una nuova modalità come Knockout o King of the Hill. Altrimenti gioca intensi duelli 2v2 e 1v1, incentrati interamente sul combattimento. Divine Knockout è disponibile nella Founders Edition a 24,99 euro e nella Ultimate Edition a 49,99 euro.