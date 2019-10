Divinity Fallen Heroes: lo sviluppo è in pausa, Larian è impegnata su Baldur's Gate 3

Larian Studios ha pubblicato un messaggio per annunciare che allo stato attuale lo sviluppo di Divinity Fallen Heroes, spin-off di Divinity Original Sin 2, è stato sospeso a tempo indeterminato.

Divinity Fallen Heroes è stato annunciato all'inizio dell'anno come spin-off di Divinity 2 e proposto come un ibrido tra gioco di strategia e RPG, un progetto ben accolto dal pubblico e dalla critica, tuttavia i giocatori dovranno attendere molto per poter mettere le mani sul titolo.

"Il gioco ha bisogno di maggiori risorse e attualmente siamo impegnati anima e corpo su Baldur's Gate 3, non abbiamo risorse economiche e staff sufficiente per avere focus su entrambi i progetti. Baldur's Gate 3 verrà portato a termine mentre Divinity Fallen Heroes verrà ripreso nel prossimo futuro."

Questo il messaggio pubblicato da Larian, sembra che parte delle difficoltà provengano anche dalla volontà di Logic Artists di dedicarsi a progetti propri anzichè collaborare allo sviluppo di Divinity Fallen Heroes, una scelta che Larian comprende: "siamo anche noi sviluppatori indipendenti e in questo momento non possiamo pagare un team per portare avanti il progetto Fallen Heroes, capiamo la necessità di Logic Artists di dedicarsi alle proprie opere."