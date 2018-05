Divinity Original Sin 2: accesso gratuito alle prime 3 ore di gioco su Xbox Game Preview

Come anticipato nella giornata di ieri, a partire dal 16 maggio Divinity Original Sin 2 sarà disponibile su Xbox Game Preview: tutti gli utenti Xbox One, inoltre, potranno accedere gratuitamente alle prime tre ore dell'avventura.

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia oggi che i possessori di Xbox One potranno usufruire di un'esperienza unica di Divinity Original Sin 2: Definitive Edition, il pluripremiato GDR fantasy per giocatore singolo e in cooperativa. Infatti, dal 16 maggio, Xbox Game Preview darà loro accesso istantaneo e gratuito alle prime tre ore di gioco. I giocatori potranno poi sbloccare l'intero primo atto (circa 20 ore di avventura) acquistando il gioco per continuare la loro missione al lancio della versione finale in agosto.

Gli utenti Xbox esploreranno un mondo dotato di possibilità quasi illimitate. Forma il tuo gruppo, padroneggia gli elementi e crea amicizie e rivalità nella tua ricerca della divinità.

Swen Vincke, fondatore di Larian Studios, ha dichiarato: "Fin dal lancio abbiamo lavorato molto per migliorare costantemente Divinity Original Sin 2, e Xbox Game Preview ci consentirà di scoprire come migliorarlo ulteriormente. Speriamo che grazie ai feedback riusciremo ad offrire una delle migliori esperienze GDR disponibili su tutte le piattaforme. I cambiamenti e le aggiunte della Definitive Edition sono un elenco di circa 45 pagine e tutti i possessori di Divinity: Original Sin ne potranno beneficiare."

Ricordiamo che la versione console di Divinity Originl Sin 2 uscirà ad agosto nella sua versione finale su Xbox One e PlayStation 4.