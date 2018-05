Divinity Original Sin 2 Definitive Edition: annunciati i bonus preorder su PS4 e Xbox One

A partire da oggi, i giocatori potranno prenotare le versioni fisiche di Divinity Original Sin 2 Definitive Edition per Xbox One e PlayStation 4. I pre-order digitali saranno disponibili a breve.

Chi prenota il gioco riceverà Sir Lora, un companion con una storia, un aspetto e delle animazioni uniche. Sir Lora è uno scoiattolo inseguito dai Knights of Drey, un ordine apocalittico di cavalieri pelosi che credono nell’arrivo del Great Acorn.

Reclutando questo scoiattolo, i giocatori sbloccheranno le sue abilità di crafting e, ancora più importante, avranno l’opportunità di tuffarsi in profondità nei misteri del Great Acorn! Le versioni Xbox One e PlayStation 4 di Divinity Original Sin 2 Definitive Edition saranno disponibili da agosto 2018, sia in formato fisico che digitale.