Divinity Original Sin 2 Definitive Edition è in arrivo anche su iPad

Arriva direttamente da Larian Studios l'annuncio dell'inizio dei lavori sulla versione iPad di Divinity Original Sin 2: Definitive Edition. Il celebre gioco di ruolo arriverà infatti anche sui tablet targati Apple con alcune caratteristiche uniche.

Il team di sviluppo ha infatti dichiarato che è attualmente al lavoro per adattare l'intera interfaccia di gioco al touch screen, così che i giocatori possano decidere se utilizzare o meno il nuovo sistema di controllo e giocare perfettamente anche in mobilità. Larian Studios ha comunque fatto sapere che il titolo supporterà senza alcun problema anche i controller compatibili con l'ultima versione di iOS, quindi chiunque sia in possesso di una periferica bluetooth come il DualShock 4 o il pad Xbox One potrà utilizzarne uno a scelta per giocare a Divinity Original Sin 2 su iPad.

Non sono stati purtroppo forniti dettagli sulla possibile data d'uscita del gioco, quindi è probabile che ci vorrà un po' prima che il titolo possa fare il proprio debutto sull'App Store. Tutto ciò che sappiamo è che il team di sviluppo annuncerà a breve tutte le caratteristiche uniche di questa nuova versione del GDR.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che risale solo a qualche giorno fa l'annuncio di The Four Relics Of Rivellon, il nuovo DLC gratis di Divinity Original Sin 2.