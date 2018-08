Divinity Original Sin 2 Definitive Edition disponibile per PlayStation 4 e Xbox One

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che Divinity Original Sin 2 Definitive Edition è disponibile in versione fisica in Italia per PlayStation 4 e Xbox One, portando i giocatori nel mondo GDR più ricco di sempre su console. Le versioni digitali saranno disponibili da domani.

Sviluppato da Larian Studios, Divinity: Original Sin 2 Definite Edition è stato nominato “Miglior GDR” ai Gamescom Awards 2018, dopo il BAFTA Award ottenuto da Divinity Original Sin 2, insieme a centinaia di altri riconoscimenti.

Divinity Original Sin 2 Definitive Edition è un’esperienza migliorata con migliaia di modifiche e aggiustamenti, che hanno dato vita all’esperienza per console definitiva. Original Sin 2 resta l’unico GDR del suo genere a offrire una modalità cooperativa a schermo condiviso, inoltre, include un terzo capitolo completamente riscritto e una splendida grafica HDR in 4K.