Divinity Original Sin 2 Definitive Edition: il GDR di Larian approda su Nintendo Switch

Gli sviluppatori dei Larian Studios confermano le indiscrezioni delle ultime settimane e approfittano del Nintendo Direct per presentare ufficialmente la versione Nintendo Switch di Divinity Original Sin 2.

L'acclamato gioco di ruolo degli studi Larian è già disponibile sull'eShop del gioiellino ibrido di Nintendo, come confermano gli stessi sviluppatori belgi attraverso un video che illustra le funzionalità e le caratteristiche specifiche di questa nuova versione della loro avventura fantasy.

La Definitive Edition di Divinity Original Sin 2, esattamente come avvenuto su PlayStation 4 e Xbox One, comprende tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi già disponibili e quelli che verranno lanciati in futuro, garantendo così agli utenti della console della casa di Kyoto l'esperienza completa sia dal punto di vista narrativo che prettamente contenutistico.

Per quanto riguarda la grafica e il comparto tecnico, il filmato esplicativo propostoci da Larian testimonia l'impegno profuso per trasporre il loro kolossal su Switch con un porting di qualità. Date perciò un'occhiata al video della Definitive Edition di Divinity Original Sin 2 che ne accompagna il lancio su Nintendo Switch e diteci che cosa ne pensate al riguardo.