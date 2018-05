Divinity Original Sin 2 in arrivo su Xbox Game Preview il 16 maggio

Lo sviluppatore Larian Studios ha confermato che Divinity Original Sin 2 approderà su Xbox Game Preview il 16 maggio, permettendo agli utenti Xbox One di giocare in anticipo con la versione console del titolo.

La notizia era trapelata nella giornata di ieri, quando Xbox Wire aveva aggiunto per sbaglio Divinity Original Sin 2 tra i nuovi giochi in arrivo su Xbox One la prossima settimana. Il titolo, infatti, è stato rimosso dal sito a distanza di pochi minuti, ma Windows Central ha deciso di contattare gli sviluppatori per ottenere delucidazioni sulla faccenda.

La risposta di Larian Studios non è tardata ad arrivare, confermando che Divinity Original Sin 2 sarà disponibile sul programma Preview di Xbox One a partire dal 16 maggio. Lo sviluppatore, inoltre, ha riferito che domani verrà pubblicato un nuovo trailer per la versione console del gioco, insieme alle informazioni relative al prezzo.

Ricordiamo che l'edizione console di Divinity Original Sin 2 è stata annunciata lo scorso aprile da Bandai Namco Entertaiment, con la conferma che il titolo arriverà ad agosto 2018 su Xbox One e PlayStation 4 sia in edizione fisica che digitale. Per conoscere tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.