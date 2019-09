Divinity Original Sin 2: Larian continuerà a supportare il GDR con nuovi contenuti

Divinity Original Sin 2 è uno dei migliori GDR mai prodotti e dal 2017, anno di pubblicazione, è stato arricchito con una serie di aggiornamenti gratuiti che hanno contribuito a favorirne la longevità. Larian Studios ha confermato che non ha alcuna intenzione di interrompere il supporto al gioco e presto arriveranno altre novità.

Rispondendo sul tema ai colleghi di PCGames, Michael Douse - direttore delle pubblicazioni di Larian Studios – ha confermato i piani per ulteriori contenuti: “Si, dentro e fuori dal gioco stesso. Ci sono alcune cose enormi che emergeranno in quello che io chiamo universo esteso, anche se non è propriamente così”.

Per quanto riguarda i contenuti in-game, Douse afferma che “ovviamente abbiamo molti sacchetti regalo in arrivo su tutte le piattaforme e presto offriremo alcune modifiche al gameplay. Personalmente mi piacerebbe aumentare la velocità di movimento ma questa opinione mi fa rischiare la vita ogni giorno”.

Nonostante il lavoro con Baldur’s Gate 3 (trovate la nostra video anteprima qui), Larian ha ancora qualche asso nella manica per DOS2. Vi ricordiamo che recentemente Divinity Original Sin 2 ha fatto il suo esordio anche su Nintendo Switch.