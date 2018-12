Divinity Original Sin 2: il nuovo update introduce tante ricette inedite

Gli studi Larian pubblicano un nuovo aggiornamento di Divinity Original Sin II per correggere i bug più fastidiosi riscontrati dagli appassionati del loro capolavoro ruolistico per PC, PS4 e Xbox One. Ma c'è dell'altro.

Approfittando dell'occasione, infatti, gli sviluppatori belgi hanno aggiunto nuovi contenuti gratuiti all'interno dell'universo fantasy del loro kolossal strategico.

Il nuovo update introduce 15 ricette inedite al già enorme "ricettario digitale" accessibile agli esploratori del Rivellon: tra queste, le più importanti vertono sulla creazione di frecce esplosive e dardi per le Nubi Statiche.

Considerando il complesso sistema di gioco che sovrintende alla gestione dei punti di forza e di debolezza elementali di personaggi e nemici, la sola presenza di queste due ricette e delle relative varianti alchemiche apre nuove opzioni nell'approccio ai combattimenti e contribuisce a rendere ancora più profonde le dinamiche legate all'esplorazione.

L'altra grande novità dell'update è rappresentata dalla possibilità di gestire più di 15 oggetti nella finestra di baratto quando si usa un controller, una funzione che rende decisamente meno snervanti le operazioni effettuate su console nella gestione dell'inventario tra i membri della squadra e, ovviamente, nei rapporti intrattenuti con i mercanti del Rivellon.

L'aggiornamento di Divinity: Original Sin II è attualmente disponibile su PC e dovrebbe esserlo a breve anche su PlayStation 4 e Xbox One. Sapevate che i Larian Studios sono al centro di una serie di rumor che li vedono coinvolti in un nuovo progetto che promette di essere ancora più ambizioso degli ultimi due atti della saga fantasy di Divinity?