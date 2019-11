Divinity Original Sin 2: Order & Magic è il nuovo DLC gratuito per tutte le piattaforme

Il peso degli anni sembra non aver potere su Divinity Original Sin 2, uno dei migliori giochi di ruolo di Larian Studios in circolazione dal 2017. Il gioco ha infatti ricevuto un nuovo DLC gratuito dal nome Order & Magic che introduce tante novità per tutte le piattaforme e una funzione social per la versione Switch.

Come annunciato da Larian Studios, i contenuti di Diviny Original Sin 2 non sono destinati ad esaurirsi. Order & Magic è disponibile al download su PC, PS4, Xbox One e Switch e una volta scaricato ogni singola funzione può essere attivata (o disattivata) direttamente dal menù principale. Il DLC introduce una serie di interessanti novità, tra cui le opzioni per randomizzare i combattimenti, aumentare le capacità di contrattazione e organizzare al meglio il proprio inventario. Inoltre, l'aggiornamento permetterà ai giocatori di Nintendo Switch di invitare gli amici tramite una nuova funzione apposita, sia all'inizio del gioco che nel corso dell'avventura. L'aggiornamento è pienamente compatibile con i due precedenti, Beauty Saloon e Song of Nature. Potete trovare tutti i dettagli del DLC Order & Magic direttamente a questo link.

Intanto, Larian ha confermato di aver messo in pausa i lavori su Divinity Fallen Heros, spin-off della serie principale, per concentrarsi sullo sviluppo di Baldur's Gate 3.