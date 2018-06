Divinity Original Sin 2 per PS4 e Xbox One arriverà il 30 agosto in Italia

Preparati a entrare in un mondo di infinite possibilità con Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, perché Bandai Namco Entertainment Europe porterà il pluriacclamato GDR su PlayStation 4 e Xbox One in Italia dal 30 agosto 2018. Le versioni digitali arriveranno il giorno successivo.

Sviluppato da Larian Studios, Divinity Original Sin 2 per PC è considerato uno dei migliori giochi di ruolo di tutti i tempi, non a caso ha conquistato il titolo di Game of the Year 2017 di PC Gamer e un premio British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) nel 2018. Divinity: Original Sin 2 ha raggiunto un consenso universale grazie a una valutazione media di Metacritic pari a 93 e un incredibile 10/10 su GameSpot.com, un onore conferito solo a 15 giochi. Ora, Larian Studios ha potenziato e creato nuove caratteristiche per Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, consentendo finalmente anche ai giocatori console di provare la coinvolgente storia e gli avvincenti combattimenti a turni alla base del franchise di Divinity.

Con Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, i giocatori potranno disporre di una quantità infinita di possibilità creando un personaggio originale o scegliendone uno tra le sei diverse storie di background proposte. Il mondo di gioco reagirà in modo unico a ogni personaggio, offrendo una quantità quasi illimitata di possibilità da scoprire. Il gioco si svolge a Rivellon, un mondo abbandonato dalle divinità. Un ordine opprimente che esercita una magia proibita sta radunando i maghi temendo che la fonte della loro magia stia creando una frattura tra i mondi. Man mano che diventerai più forte nella tua missione, sostituirai le divinità che hanno lasciato Rivellon. Tuttavia, dal tuo gruppo di quattro, solo uno avrà la possibilità di diventare il nuovo Divino.

Divinity Original Sin 2 Definitive Edition include anche nuove caratteristiche per offrire un’esperienza migliorata su console, tra cui: un sistema di inventario del gruppo, un nuovo sistema di gestione del diario, un nuovo tutorial, un’area PvP aggiornata e un nuovo livello di difficoltà per la modalità Storia. Il principale aggiornamento sarà il terzo capitolo del gioco, che è stato completamente riscritto, così da immergere pienamente i giocatori nella ricca e avvincente trama di Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. I possessori di Xbox One possono scoprire in anteprima Divinity Original Sin 2 Definitive Edition provando subito il gioco su Xbox Game Preview.